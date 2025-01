Le probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio: Baroni cambia in difesa

Alle 18:00 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, scaligeri e biancocelesti scenderanno in campo alla ricerca dei tre punti. La squadra di Baroni ha bisogno della linfa della vittoria per riprendere certezze e consapevolezza di sé dopo un ultimo ruolino di marcia non impeccabile, mentre gli uomini di Zanetti sono in ripresa e vorranno onorare la sfida davanti ai propri tifosi per uscire dalle sabbie mobili di una lotta per la retrocessione mai così tanto agguerrita.

Baroni per la prima volta nel suo vecchio stadio da ex dovrà fare affidamento su una difesa rimaneggiata con Hysaj che da fuori lista diventerà il titolare sulla fascia sinistra, completeranno il reparto con lui: Gigot, Gila e Nuno Tavares. Dalla mediana in avanti finalmente la Lazio potrà tornare a contare sui suoi titolarissimi anche se non tutti al 100% della condizione fisica.

