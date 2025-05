Serie A, Lazio-Lecce: dove vederla e le probabili formazioni

Domenica 25 maggio, alle ore 20:45, Lazio e Lecce si affronteranno all'Olimpico, finendo così l'ultima giornata di questo campionato di Serie A.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La Lazio

La Lazio, come riporta TMW, non vince una partita all'Olimpico dallo scorso 9 febbraio e, proprio per questo motivo, la squadra di Baroni cercherà di mettercela tutta per agguantare il quarto posto.

Per quanto riguarda la probabile formazione: tra i pali ci sarà Mandas; a sinistra Tavares è in vantaggio su Pellegrini; a destra, invece, la scelta ricadrà su Marusic, insieme alla difesa composta da Gila e Romagnoli; al centrocampo, Baroni ha scelto, ancora una volta, Guendouzi e Rovella; sulla trequarti di destra, l'allenatore biancoceleste dovrà scegliere tra Pedro e Isaksen; a sinistra, invece, ci sarà Zaccagni; infine, Dia e Castellanos.

Il Lecce

Il Lecce è chiamato a raggiungere la salvezza e l'allenatore, Marco Giampaolo, si ritrova a far a meno di Jean, Marchwinski e Morente. Inoltre, come riportato da TMW, Rebic e Pierret non sono al massimo delle loro condizioni fisiche ma dovranno mettercela tutta.

La probabile formazione sarà il 4-3-3: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Ramadani, Coulibaly e Kaba; Pierotti, Karlsson, Krstović.

Dove vedere la partita

La partita della Lazio, valevole la 38esima giornata di Serie A, sarà disponibile in diretta tv su DAZN e Sky.