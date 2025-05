Gila, sirene inglesei per il difensore della Lazio

Un finale che sa di bilanci

La stagione della Lazio si avvia alla conclusione: domenica andrà in scena l’ultima partita prima della pausa estiva, al termine della quale la squadra saluterà i tifosi. Per alcuni sarà un semplice arrivederci, per altri potrebbe rappresentare un addio definitivo. Il calciomercato è alle porte e, come sempre, potrebbe portare sviluppi sorprendenti. Molto dipenderà dal piazzamento europeo: la mancata qualificazione a Champions League o Europa League potrebbe portare alla cessione di alcuni giocatori chiave. Tra i nomi a rischio partenza, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, c’è quello del difensore Gila.

Gila tra le tentazioni della Premier

Il centrale spagnolo è finito nel mirino di due club inglesi: in particolare, il Bournemouth e, più recentemente, il Brighton avrebbero manifestato interesse. Il quotidiano riferisce che quest’ultimo sarebbe pronto a offrire una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Tuttavia, Lotito dovrà tenere conto di una clausola con il Real Madrid, che ha diritto al 50% sulla futura rivendita di Gila. Di conseguenza, per la Lazio diventa fondamentale alzare il prezzo per ottenere un guadagno netto. Al momento non si è mai discusso di un rinnovo di contratto, che scade nel 2027. L’ipotesi di un prolungamento potrebbe tornare d’attualità solo a fine mercato, qualora le offerte non dovessero soddisfare la società o il calciatore, che resta motivato da grandi ambizioni.