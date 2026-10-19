Malagò elogia Gattuso: «Si sta levando belle soddisfazioni». Poi parla dei giovani

Malagò elogia Gattuso per il lavoro con la Nazionale italiana. Il dirigente collega il suo giudizio alla difficile parentesi della mancata qualificazione dell’Italia: «Dire complimenti è dire poco. Si sta levando belle soddisfazioni per quella che è stata una parentesi non felice della non qualificazione dell’Italia».

Nel suo intervento, Malagò ha parlato anche delle altre rappresentative italiane, della crescita dei giovani calciatori e delle infrastrutture in vista degli Europei del 2032. Ha poi commentato le sorprese della stagione, il rendimento dei giocatori italiani nei club e le modifiche all’arbitraggio.

Gattuso e le rappresentative italiane: il giudizio di Malagò

L’apprezzamento per Gattuso si inserisce in una valutazione più ampia del lavoro degli allenatori delle rappresentative. Malagò, le sue parole a margine del premio Scopigno, ha richiamato i segnali positivi emersi negli ultimi mesi, invitando a considerare anche le risorse tecniche a disposizione.

«Partiamo da Mancini, arrivando a Baldini e Soncin: stanno facendo tutti bene, considerando il materiale a disposizione», ha dichiarato.

Giovani italiani, Club Italia e infrastrutture

Un altro tema dell’intervento è la crescita dei giovani calciatori italiani. Malagò ha ribadito l’importanza del lavoro avviato all’interno della Federazione: «Si sta facendo. C’è un movimento di gestione che parte dal Club Italia e coinvolge Gianfranco Zola».

Secondo il dirigente, alcuni giovani lontani dai riflettori stanno mostrando qualità interessanti in vista di un possibile approdo all’Under 21 e alla Nazionale maggiore. Tra gli aspetti ancora da sviluppare ha indicato anche le infrastrutture, in vista degli Europei del 2032.

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