Malagò elogia Gattuso: «Si sta levando belle soddisfazioni». Poi parla dei giovani
Il dirigente promuove il lavoro del tecnico della Nazionale e delle altre rappresentative italiane. Spazio anche ai talenti, alle infrastrutture e all’arbitraggio.
Malagò elogia Gattuso per il lavoro con la Nazionale italiana. Il dirigente collega il suo giudizio alla difficile parentesi della mancata qualificazione dell’Italia: «Dire complimenti è dire poco. Si sta levando belle soddisfazioni per quella che è stata una parentesi non felice della non qualificazione dell’Italia».
Nel suo intervento, Malagò ha parlato anche delle altre rappresentative italiane, della crescita dei giovani calciatori e delle infrastrutture in vista degli Europei del 2032. Ha poi commentato le sorprese della stagione, il rendimento dei giocatori italiani nei club e le modifiche all’arbitraggio.
Gattuso e le rappresentative italiane: il giudizio di Malagò
L’apprezzamento per Gattuso si inserisce in una valutazione più ampia del lavoro degli allenatori delle rappresentative. Malagò, le sue parole a margine del premio Scopigno, ha richiamato i segnali positivi emersi negli ultimi mesi, invitando a considerare anche le risorse tecniche a disposizione.
«Partiamo da Mancini, arrivando a Baldini e Soncin: stanno facendo tutti bene, considerando il materiale a disposizione», ha dichiarato.
Giovani italiani, Club Italia e infrastrutture
Un altro tema dell’intervento è la crescita dei giovani calciatori italiani. Malagò ha ribadito l’importanza del lavoro avviato all’interno della Federazione: «Si sta facendo. C’è un movimento di gestione che parte dal Club Italia e coinvolge Gianfranco Zola».
Secondo il dirigente, alcuni giovani lontani dai riflettori stanno mostrando qualità interessanti in vista di un possibile approdo all’Under 21 e alla Nazionale maggiore. Tra gli aspetti ancora da sviluppare ha indicato anche le infrastrutture, in vista degli Europei del 2032.
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