Atalanta, Ivan Juric verso l'esonero. Palladino in pole: le ultime

Dalla stagione 2014-2015 l’Atalanta non ha mai fatto così male nelle prime 11 giornate, un dato che la dice lunga sul percorso di Ivan Juric sulla panchina della dea. Tredici sono i punti collezionati in 11 partite di Serie A, un dato horror, per un'Atalanta reduce da anni gloriosi con Gasperini in panchina.

Addio vicino per Juric

Un vero e proprio crollo rispetto già allo scorso anno in cui l’Atalanta di Gasperini aveva nove punti in più. Questi dati confermano chiaramente l’inefficacia del sistema del tecnico del croato, arrivato a Bergamo in estate dopo l’addio di Gasperini, approdato invece nella capitale sponda giallorossa.

La sconfitta contro il Sassuolo

E dopo Stefano Pioli la seconda panchina che potrebbe saltare sarebbe proprio quella dell’Atalanta, reduce da un pesantissimo 3-0 in casa contro il Sassuolo neopromosso. Un risultato che si somma a prestazioni deludenti e che potrebbe costare caro a Jurić, il cui futuro è sempre più in bilico.

Palladino in pole

Stando a quanto raccolto da Sky Sport l’ex tecnico della Roma potrebbe essere già esonerato in giornata e al suo posto subentrare Raffaele Palladino attualmente senza squadra dopo l’esperienza dello scorso anno alla Fiorentina.