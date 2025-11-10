Roma, tegola Gasperini, arrivato l'esito degli esami di Dovbyk

Brutte notizie in casa Roma. Una tegola pesante è arrivata a Trigoria e costringerà mister Giampiero Gasperini a rivalutare le sue scelte di formazione in vista dei prossimi impegni dei giallorossi.

Archiviata la sfida casalinga contro l’Udinese che ha portato i giallorossi in vetta alla classifica a pari punti con l’Inter, ora la Roma dovrà valutare seriamente un infortunio che potrebbe compromettere le rotazioni del tecnico ex Atalanta.

L'infortunio di Dovbyk

Una batosta che riguarda l’attaccante ucraino Artem Dovbyk, uscito dopo 40 minuti proprio nell’ultimo impegno della Roma in campionato con l'Udinese. Il centravanti si è dovuto fermare per un problema muscolare alla fine del primo tempo.

L'esito degli esami

Nel corso della mattina di oggi, l’attaccante si è sottoposto a degli esami strumentali per determinare l’entità del suo infortunio: l'ex Girona avrebbe riportato una lesione al tendine del retto femorale sinistro per il quale dovrà rimanere ai box per circa 4-6 settimane. L’ucraino sarà costretto a saltare i prossimi impegni della Roma contro Cremonese e Napoli, mentre si valuterà la trasferta contro il Cagliari in programma il 7 dicembre.