Lazio,Sarri: idea Loftus-Cheek per completare il centrocampo

Con il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, la squadra si prepara a un cambiamento tattico significativo: il ritorno al 4-3-3, schema ormai marchio di fabbrica del tecnico toscano. Dopo le sperimentazioni delle ultime stagioni, il modulo sarriano rappresenta una certezza per impostare un gioco propositivo e organizzato.

Rovella e Guendouzi le certezze, ma manca una mezz’ala

Guardando alla rosa attuale, emergono due certezze a centrocampo: Nicolò Rovella e Mateo Guendouzi. Tuttavia, per completare il terzetto titolare manca un elemento di spessore. Matias Vecino e Fisayo Dele-Bashiru rappresentano valide alternative, ma non sembrano convincere del tutto Sarri come titolari inamovibili nel nuovo sistema di gioco.

Obiettivo Loftus-Cheek: la Lazio ci prova col Milan

In questo contesto, prende corpo l’ipotesi Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio avrebbe messo nel mirino il centrocampista inglese del Milan, già allenato da Sarri ai tempi del Chelsea. Il feeling tra i due è noto, e il tecnico biancoceleste sarebbe entusiasta di ritrovare un giocatore dalle qualità fisiche e tecniche ideali per il ruolo di mezz’ala nel suo sistema.



Situazione al Milan: contratto fino al 2027, ma Allegri potrebbe lasciarlo partire



Classe 1997, Loftus-Cheek è legato al Milan fino al giugno 2027, ma la sua avventura in rossonero non è stata finora particolarmente brillante. Tra problemi muscolari e un’operazione d’appendicite, ha collezionato 28 presenze, solo la metà da titolare (0 gol e un assist). Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, che non lo considera una pedina fondamentale, i rossoneri potrebbero aprire a una cessione, soprattutto di fronte a un’offerta concreta.