Galatasaray scatenato: sogno Osimhen e occhi su Lucca

Il Galatasaray è tra le squadre più attive sul mercato estivo e sta cercando un nuovo attaccante per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’obiettivo concreto è Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese, reduce da una buona stagione in Serie A. Il club turco ha già avviato i contatti con i friulani e con l’entourage del giocatore, e la trattativa sembra in fase avanzata.

Osimhen è il sogno, ma l’operazione è complessa

Il sogno della dirigenza resta comunque Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ma l’operazione appare molto complicata sia per le richieste economiche del club partenopeo che per la forte concorrenza, soprattutto dalla Premier League.

Jonathan David è l’alternativa, Juve e Milan osservano

Nel frattempo, il Galatasaray valuta anche un piano B più accessibile: Jonathan David, bomber canadese del Lille, in scadenza di contratto il 30 giugno. Il suo profilo piace, ma anche in questo caso c’è da battere la concorrenza, in particolare della Juventus, sempre attenta ai parametri zero. Anche Milan e Juve tengono d’occhio Lucca, ma al momento il club turco sembra essere in netto vantaggio. Il Galatasaray vuole chiudere presto e regalare al tecnico un nuovo centravanti per affrontare al meglio la prossima Champions League.