Lazio-Atromitos: orario, tv e streaming dell’amichevole allo stadio di Rieti
Ultimo test estivo per la Lazio contro i greci dell’Atromitos prima dell’esordio in Serie A 2025-26
Ultima amichevole estiva della Lazio contro l’Atromitos
I biancocelesti si preparano all’ultimo appuntamento estivo sfidando i greci dell’Atromitos. La squadra continua gli allenamenti al Training Center sotto la guida di Maurizio Sarri. Dopo le buone sensazioni ottenute nel match con il Burnley, l’obiettivo è mantenere alta l’intensità in vista dell’esordio in Serie A 2025-26, previsto a Como domenica 24 agosto alle 18.30. L’incontro con i greci si giocherà allo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti.
Lazio-Atromitos: orario, canale tv e diretta streaming
Partita: Lazio-Atromitos
Data: sabato 16 agosto 2025
Orario: 20:00
Canale tv: DAZN
Streaming: DAZN
Dove vedere Lazio-Atromitos in tv
Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per guardarlo in tv è necessario scaricare l’app su smart tv compatibili o su console (PlayStation, Xbox), oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast o TIMVISION Box.
Lazio-Atromitos in diretta streaming
La gara sarà visibile anche in streaming su DAZN, scaricando l’app su smartphone, tablet e pc, o collegandosi al sito ufficiale tramite computer o notebook.
PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATROMITOS
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
All. Sarri.