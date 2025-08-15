Lazio-Atromitos: orario, tv e streaming dell’amichevole allo stadio di Rieti

Ultimo test estivo per la Lazio contro i greci dell’Atromitos prima dell’esordio in Serie A 2025-26

Patrizio Pasqualini /
Sarri lazio
Fraioli

Ultima amichevole estiva della Lazio contro l’Atromitos

I biancocelesti si preparano all’ultimo appuntamento estivo sfidando i greci dell’Atromitos. La squadra continua gli allenamenti al Training Center sotto la guida di Maurizio Sarri. Dopo le buone sensazioni ottenute nel match con il Burnley, l’obiettivo è mantenere alta l’intensità in vista dell’esordio in Serie A 2025-26, previsto a Como domenica 24 agosto alle 18.30. L’incontro con i greci si giocherà allo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti.

Lazio-Atromitos: orario, canale tv e diretta streaming

Partita: Lazio-Atromitos
Data: sabato 16 agosto 2025
Orario: 20:00
Canale tv: DAZN
Streaming: DAZN

Dove vedere Lazio-Atromitos in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per guardarlo in tv è necessario scaricare l’app su smart tv compatibili o su console (PlayStation, Xbox), oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast o TIMVISION Box.

Lazio-Atromitos in diretta streaming

La gara sarà visibile anche in streaming su DAZN, scaricando l’app su smartphone, tablet e pc, o collegandosi al sito ufficiale tramite computer o notebook.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATROMITOS

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. 

All. Sarri.

