Amichevole | Lazio-Atromitos, novità sulla vendita dei biglietti

Debutterà anche la terza maglia!

Patrizio Pasqualini /
Photo by Alex Livesey/Getty Images via Onefootball


La S.S. Lazio comunica che i biglietti per la gara contro l`Atromitos per l`amichevole in programma sabato 16 agosto, alle ore 20:00 presso lo Stadio "Centro d`Italia-Manlio Scopigno", saranno acquistabili anche direttamente dal botteghino dello stadio dalle ore 17:00 di sabato.

Dove acquistare i biglietti Lazio-Atromitos

I tifosi, ovviamente, potranno acquistare i biglietti comodamente anche online attraverso il sito ufficiale di Vivaticket o, in alternativa, presso i numerosi punti vendita fisici Vivaticket sparsi su tutto il territorio nazionale. 

Terza maglia Lazio

In occasio e dell'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, i biancocelesti giocheranno con la nuova maglia ‘third’ della Mizuno

