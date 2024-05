SOCIAL | Radu con la maglia di Luis Alberto: "Uno di noi"

Non è passato inosservato il mancato ingresso di Luis Alberto alla sua ultima partita in biancoceleste. Il pubblico dell'Olimpico ha avuto modo di salutare sul campo Felipe Anderson, Pedro, ma non il mago San José del Valle. Nonostante questo, al numero 10, è stato riservato uno striscione con scritto “La pelota sempre al Diez, buena suerte Luis!”

Lo spagnolo ha trovato sostegno anche da un altro tifoso speciale: Stefan Radu, presente allo stadio in occasione di Lazio-Sassuolo, ha voluto omaggiarlo postando una storia su Instagram ritraendolo con addosso la sua maglietta da gara e con un messaggio speciale per lui : “Uno di noi”. Insomma, comunque vada a finire la storia tra il mago e la Lazio, resterà sempre un pezzo di storia importante di questa squadra.

La foto pubblicata da Radu: