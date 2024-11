GdS | Zaccagni escluso dalla Nazionale ma riferimento della Lazio: il capitano punta il Bologna

Dopo la sosta, la Lazio è pronta a ripartire con una serie di partite, prima fra tutte, quella contro il Bologna all’Olimpico, davanti ai tifosi biancocelesti che si aspettano l’ennesima grande prestazione per continuare il percorso compiuto finora e poter davvero aspirare ai migliori obiettivi per questa stagione. Baroni si affiderà a tutti i suoi uomini verso cui lui nutre molta fiducia e che fa sentire inclusi allo stesso modo all’interno del gioco, rendendo il turn-over, un tempo tanto criticato, il punto di forza di questa squadra.

Baroni si affida al capitano Zaccagni

Tra i calciatori italiani e i convocati di Spalletti, non è sicuramente passata inosservata la scelta di escludere il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, forse uno dei giocatori che maggiormente si era distinto durante la non positiva spedizione dell’Europeo 2024 (dove Mattia aveva segnato il goal contro la Croazia che aveva permesso agli Azzurri di volare agli ottavi di finale contro la Svizzera). Zaccagni non ci pensa troppo e di male concentrato sulla Lazio, squadra di cui è capitano e attualmente tra le migliori del nostro campionato.

Il ruolo di Zaccagni in campo

Come riporta La Gazzetta Dello Sport, il giocatore vanta una capacità di ricoprire due ruoli diversi nell’attacco: trequartista o alla sinistra. Il numero 10 della Lazio si configura come un vero e proprio jolly prezioso per Marco Baroni e per il suo calcio anti posizionale. Come dichiarato dal capitano dei biancocelesti, il gioco di baroni è perfetto per lui, meno adatto quello di Spalletti. Da trequartista Zaccagni aveva giocato nel Verona di Jurić prima di arrivare alla Lazio, ha voluto da mister nell’estate del 2021, dove poi sarà trasformato in ala sinistra nel 4-3-3 del tecnico toscano.

