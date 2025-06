La Juventus inizia a fare sul serio: vuole Nuno Tavares

Come molte altre squadre di Serie A, anche la Juventus di Tudor sta già guardando al prossimo campionato (nonostante le prossime sfide nel Mondiale per club). La società bianconera, come riporta La Gazzetta dello Sport, sta valutando nuovi rinforzi, monitorando il mercato.

La Juventus vorrebbe Nuno Tavares

Tra le varie ipotesi, Tudor ha messo gli occhi sul biancoceleste Nuno Tavares, soprattutto perché l'allenatore bianconero si è ritrovato a dover fare i conti con un 4-2-3-1 lasciato dall'ex Thiago Motta. Tavares, quindi, andrebbe a dare maggior forza e potenza.

Il blocco di Lotito

Nonostante tutto, però, ancora non vi è nessun tipo di trattativa tra Juventus e Lazio, anche perché il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, non fa alcun tipo di sconto.

Proprio per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri tenteranno di offrire una contropartita alla Lazio, caratterizzata da giocatori come Mbangula e Nico Gonzalez.