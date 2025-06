Maurizio Sarri vuole rinnovare l'attacco: ecco le novità

Dopo l'addio di Baroni, la Lazio di Maurizio Sarri dovrà ripartire dal reparto offensivo: il tecnico toscano, infatti, vuole cambiare, come riporta Tuttomercatoweb, l'attacco bianoceleste, nonostante la squadra capitolina abbia chiuso la stagione appena terminata al terzo posto in base alle reti segnate in Serie A.

Castellanos - IPA

Il caso Isaksen e Tchaouna

Il Napoli di Antonio Conte continua il pressing su Mattia Zaccagni, il quale, però, è intoccabile per Sarri. Al suo posto, infatti, potrebbero partire personalità come Isaksen. La Lazio, infatti, sarebbe disposta a far partire il danese solo per cifre vicine/superiori ai 25 milioni di euro.

Inoltre, in vista di un possibile restyling più ampio, la società biancoceleste continua a tenere in considerazione la probabile partenza di Tchaouna.

Le richieste estere per Castellanos

Nelle ultime settimane della stagione 2024-2025, come riporta Tuttomercatoweb, Castellanos avrebbe ricevuto richieste da parte di alcuni club inglesi militanti in Premier League, quali Wolverhampton, West Ham e Crystal Palace.

A differenza dei 25 milioni per Isaksen, la Lazio potrebbe cedere Castellanos a cifre non al di sotto di 35 milioni. Se la cessione dovesse avverarsi, la società biancoceleste focalizzerà i suoi interessi su altri profili, come Francesco Pio Esposito, molto voluto da Sarri.