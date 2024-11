Conceicao sotto la nord tra gli applausi: l'ultimo precedente di Lazio-Porto - FOTO

I precedenti contro il Porto non sorridono ai biancocelesti, la Lazio ha collezionato in quattro partite giocate contro i portoghesi solo due pareggi e due sconfitte. Le due squadre si sono incontrate solo in Europa League prima nella stagione 2002/2003 allora, Coppa UEFA, poi nel 2021/22, la curiosità sta nel fatto che la Lazio, nonostante non sia mai riuscita a trovare una vittoria contro i dragoes, è però sempre rimasta imbattuta nelle gare casalinghe.

L'ultimo precedente contro il Porto

L'ultima volta che si sono incontrati Lazio e Porto è stato nella stagione 2021/22 sempre in Europa League. La squadra, all'epoca, dell'ex giocatore biancoceleste, Sergio Conceicao, era volata all'Olimpico per la gara di ritorno valida per gli spareggi nella competizione europea. Come sopracitato, la Lazio non ha mai vinto contro i portoghesi, infatti quella partita finì 2-2, grazie alle reti di Immobile e Cataldi per i biancocelesti e Taremi e Uribe per i dragoes. In quell'occasione l'ex allenatore del Porto, Sergio Conceicao, al termine della partita contro la Lazio è andato sotto il settore della Curva Nord, immerso dagli applausi dei tifosi laziali.

Depositphotos

Il post della società