Fabrizio Romano: "Lazio, affare avviato con il Napoli per Ngonge…"

Sfumata la trattativa per Casadei in una delle trattive più pazze di questo calciomercato, la Lazio è chiamata ad operare diversamente sul mercato e sono tanti i nomi che adesso vengono affiancati ai biancocelesti per il proprio centrocampo. Tuttavia la Lazio non starebbe guardando solo ad un rinforzo in mezzo al campo ma si starebbe concentrando ancora sul reparto offensivo.

Lazio su Ngonge

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, la Lazio è in trattive già avviate per un prestito con obbligo di riscatto per Cyril Ngonge del Napoli. L'ex Verona ha già lavorato con mister Baroni a Verona nei primi sei mesi della scorsa stagione prima di essere ceduto appunto al Napoli e potrebbe andare a rinforzare ulteriormente il reparto d'attacco. Da capire poi come la Lazio rinforzerà, se lo farà, il centrocampo vista anche l'uscita di Castrovilli.

