Torino, Baroni perde un calciatore per squalifica: ecco chi salterà la Lazio

Nel corso della gara a casa del Genoa, il cui risultato al momento segna 2-0, un calciatore del Granata ha ricevuto un cartellino rosso e, per questa ragione, non potrà essere schierato da Baroni per la sfida contro la Lazio.

Torino, squalifica per un giocatore

Il Torino perde un pezzo importante del proprio scacchiere in vista del prossimo impegno casalingo. Durante il match contro il Genoa, infatti, il centrocampista Emirhan Ilkhan è stato sanzionato con un cartellino rosso da Guida, per un intervento in scivolata che ha colpito duramente la caviglia di Colombo. Un’ingenuità che peserà non solo sul risultato di oggi, ma anche sulla programmazione della prossima settimana, infatti, per il giocatore è scattata la squalifica e non potrà essere d'aiuto nella partita casalinga contro la Lazio, in programma il 1° marzo alle ore 18:00.

Torino-Lazio: le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Simeone, Kulenovic. All.: Baroni.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.