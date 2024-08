La Repubblica | Le curve dell'Olimpico verso l'ampliamento

Una novità significativa per Lazio e Roma potrebbe influenzare la stagione che sta per inziare: lo Stadio Olimpico avrà 600 posti in più. L'edizione odierna de La Repubblica riporta infatti che le due Curve dello stadio capitolino sono in procinto di essere ampliate. Il prefetto Lamberto Giannini ha già dato il suo assenso in merito, e ora si attende il parere favorevole della Commissione di vigilanza, che si pronuncerà lunedì prossimo. La questione è stata discussa ieri mattina durante il comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura. La richiesta è stata avanzata dal club di Dan Friedkin tramite Carlo Feliziani, responsabile delle operazioni dello stadio per la Roma, e successivamente anche dalla Lazio.

Il totale dei posti nelle curve

Nel 2016, l’allora prefetto Franco Gabrielli aveva ridotto la capienza delle due curve dello Stadio Olimpico per motivi di sicurezza, introducendo barriere tra i settori e riducendo i posti disponibili da 8.700 a 7.500 per ciascuna curva. Lo scorso anno, entrambe le squadre avevano ottenuto un aumento di 300 posti, e lo stesso avverrà quest'anno, portando la capienza delle curve a 8.100 posti. È interessante notare che questa riduzione della capienza è applicata solo alle partite di Roma e Lazio, mentre per altri eventi come rugby, atletica, partite della Nazionale e concerti, la capienza rimane a 8.500 posti. La motivazione di questa riduzione specifica per il calcio era legata a "questioni di sicurezza".