LAZIO UNDER 18 | Le giovani aquile espugnano il Viola Park e battono la Fiorentina 1-2

La Lazio Under 18 nel turno infrasettimanale batte la Fiorentina in trasferta vincendo 1-2 al Viola Park.

Turno infrasettimanale per il campionato nazionale Under 18: le aquile classe 2006 di Francesco Punzi espugnano il ‘Viola Park’ battendo la Fiorentina con il risultato di 1-2.



Un primo tempo combattuto su entrambi i fronti. La Lazio passa in vantaggio al 20’ con Serra; la Fiorentina riesce a trovare il pari solo al 40’ con Vascotto: la prima frazione termina 1-1.

Nella ripresa lo spartito non cambia, sia Lazio che Fiorentina cercano la rete. Al 12’ i toscani sfiorano il vantaggio con D’Amato, ma la sfera termina fuori di pochissimo. I biancocelesti ci provano su uno schema da calcio d’angolo, ma la conclusione di Cuzzarella termina di un soffio sopra la traversa. Al 35’ è proprio lo stesso Cuzzarella, con una bella azione personale, a mettere la firma sul vantaggio della Lazio portando il risultato sull’1-2 definitivo. La sfida si avvia verso il termine, sono 5 i minuti di recupero. In pieno extra time, i viola sfiorano le rete del pari, ma Generali si divora il gol a porta sguarnita. Arriva il triplice fischio: tra Fiorentina e Lazio termina 1-2.

Le aquile di mister Punzi mettono in cassaforte il sesto risultato utile consecutivo, prendendosi il quinto posto solitario della classifica, in attesa della sfida Cagliari-Genoa in programma l’8 maggio. Il prossimo appuntamento per l`Under 18 biancoceleste è in programma sabato con un altro scontro diretto: la Lazio attende al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ il Cagliari. Mancano quattro giornate alla conclusione della Regular Season e la Lazio è a un passo dalla qualificazione ai playoff.

Il tabellino:

Under 18 Nazionali – 30ª giornata

FIORENTINA-LAZIO 1-2

Marcatori: 20’ Serra (L), 40’ Vascotto (F), 35’st Cuzzarella



FIORENTINA: Vannucchi, Giusti (19’st Lucchesi), Cuomo, Trapani, Kovanio, Colzi(19’st Giraudo), Vascotto, Keita, Generali, Pisani (34’st Morazzini), D’Amato.

A disp.: Lopez (GK), Palazzesi, Beraky, Martini, Gozzini, Galassi.

All.: Papalato.



LAZIO: Bosi, Barone, Ercoli, Milano, Bordoni (30’st Ilas), Silvestri (45’st Proromo), Ferrari, Farcomeni, Cuzzarella, Serra (45’st Urbano), Bigotti (20’st Paolocci).

A disp.: Gagliano (GK), Di Venosa, Iorio, Plutnik, Santagostino.

All.: Punzi.