Il Messaggero | Cataldi rifiuta la fascia: addio sempre più vicino

Zaccagni esce dal campo e gli consegna la fascia di capitano, ma stavolta Cataldi la passa a Patric. Un particolare non indifferente rispetto ad Auronzo di Cadore, quando il centrocampista anche da subentrato la indossava a partita in corso.

Quella fascia da capitano rifiutata

Il prodotto del vivaio biancoceleste, caldeggiato oltre che dagli attuali compagni anche dal grande ex Radu social. Accusato il colpo e non è escluso nemmeno un confronto con la società dopo essersi ritrovato da papabile capitano a possibile partente. La Lazio lo ha offerto al Torino e anche altri club ci stanno pensando, come il Cagliari. La decisione di Baroni confermato l'idea della società, ma ha preso alla sprovvista diversi senatori che si vedevano in corsa perciò adesso l'obiettivo è evitare remake nell'estate 2015, quando la mancata consegna della fascia di capitano a Candreva fece precipitare dal principio una stagione culminata con l'esonero di Pioli l'ottavo posto.

Le uscite della Lazio

Intanto è tutto fermo per le uscite. Il Parma è balzato in pole per Cancellieri, Akpa Ak pro piace a Monza e Verona, mentre per Basic, Fares e André Anderson non ci sono sviluppi. Stesso vale per Hysaj, il prim della lista dei giocatori da ce per liberare un posto che po 32 be essere preso da un obiet. come Laurienté, tenuto in consi derazione per la fascia assieme a Ramazani e soprattutto Pardo, che da under non occuperebbe slot. La Lazio si ritroverà oggi in campo per una seduta mattutina chiuderà la settimana e nel frattempo la nuova proprietà del Brindisi ha annunciato l'affilia zione con settore giovanile biancoceleste.

