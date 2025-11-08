Il Milan spreca, il Parma rimonta: 2-2 al Tardini dopo un primo tempo rossonero

Milan dominante ma sprecone: il Parma rialza la testa

Partita dalle due facce al Tardini, dove il Milan sembrava averla chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Saelemaekers e Leao. I rossoneri hanno gestito con autorità la prima parte di gara, mostrando un buon giro palla e grande intensità offensiva.

Proprio quando sembrava tutto in discesa, però, il Parma ha trovato la forza per reagire: Bernabé, con un gol che ha riacceso il pubblico, ha accorciato le distanze poco prima dell’intervallo, restituendo fiducia alla squadra di Pecchia.

Del Prato completa la rimonta, il Milan non sfonda più

Nella ripresa, i ducali hanno approfittato del calo rossonero, alzando il baricentro e trovando il pari con Del Prato, bravo a finalizzare un’azione corale dopo una respinta corta della difesa milanista.

Il forcing finale del Milan non è bastato per riportarsi avanti: nonostante alcune occasioni nel recupero, il risultato non è più cambiato. Un pareggio dal sapore amaro per Pioli, che vede sfumare due punti preziosi, mentre il Parma esce tra gli applausi per la reazione e la solidità mostrata nella seconda parte di gara.