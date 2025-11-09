Lucanerazzurro: "San Siro può giocare a nostro favore. Inter-Lazio mai da sottovalutare"

Questa sera Lazio e Inter scenderanno in campo per sfidarsi nel match valevole l'undicesima giornata di campionato, importante per entrambe le squadre per continuare sulla propria strada.

Le due tifoserie ricordano cosa è accaduto il 18 maggio del 2025, quando i biancocelesti pareggiarono all'ultimo con Pedro, facendo svanire il sogno Scudetto dei neroazzurri: da una parte, quindi, c'è sete di vendetta, il desiderio di rifarsi dopo l'ultima volta; dall'altra, invece, la voglia di dimostrare ulteriormente le proprie capacità, indispensabili per riuscire a espugnare uno stadio come San Siro.

E' in vista di questo grande match che la Redazione di LazioPress.it ha intervistato una delle voci neroazzurre più note ai tifosi interisti: Lucanerazzurro - Luca Mareddu -, content creator e founder di Buckets Sport. Insieme a lui abbiamo analizzato la partita di questa sera, ripercorso l'ultimo Inter-Lazio… ma non solo: ecco le sue dichiarazioni.

Credi che l’atmosfera di San Siro, soprattutto ora che è tornata la curva, possa mettere in difficoltà i giocatori della Lazio? Oppure, rispetto altre squadre e giocando all’Olimpico, potrebbero sentire poca pressione?

Sicuramente l’ambiente di San Siro può giocare a nostro favore. Sempre massima stima e rispetto per i laziali e il clima dell’Olimpico ma quando canta Milano, se segue tutto lo stadio, non c’è paragone. Sicuramente i giocatori della Lazio sono abituati a uno stadio caldo, quindi penso non gli crei differenza.

Inter e Lazio si sfidano in un momento con morali diversi: da una parte i neroazzurri, secondi in classifica; dall’altra, invece, i biancocelesti che sembrano faticare a trovare continuità nei risultati. Considerando anche come è andata l’ultima volta, credi che la partita di domenica potrà contare diversi gol? Oppure vedi un match più di gestione e difensivo?

Spero e mi auguro che nei nostri ricordi ci sia l’aver perso uno scudetto in casa contro la Lazio. Spero ci sia quella sete di vendetta sportiva che ci potrà aiutare a non soffrire più di tanto. E' sempre un Inter-Lazio, mai da sottovalutare ma sicuramente ne arriviamo meglio noi anche se abbiamo giocato in Champions martedì e possiamo esser più stanchi.