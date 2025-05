Rovella scende in campo per la lotta contro il tumore: l’evento benefico e solidale in Brianza

Manca poco al termine della stagione e, proprio fra due settimane, si terrà un evento di solidarietà unico nel suo genere, organizzato dal difensore del Monza Luca Caldirola in collaborazione con Sportitalia. Calcio e solidarietà si uniranno in un evento che avrà luogo allo Sport Italia Village di Verano Brianza e sarà dedicato alla raccolta fondi per la ricerca contro il tumore osteosarcoma pediatrico.

I partecipanti all’evento

Il progetto benefico, intitolato “Insieme per Fily“ e di cui Caldirola è il testimone, vedrà partecipare anche altri calciatori di Serie A come gli ex Monza Di Gregorio, Maldini e il centrocampista della Lazio Rovella, assieme ad ex campioni, youtuber, cantanti, influencer che si uniranno tutti insieme per raccogliere fondi e sostenere la ricerca contro l’osteosarcoma, un tumore raro ma aggressivo, sensibilizzando l’opinione pubblica a riguardo. L’evento è stato annunciato dallo stesso Caldirola tramite social e sono invitati a partecipare ai giovani e adulti: tutto il ricavato della serata, con un biglietto di 10 € per gli adulti e 5 per i bambini sotto i 14 anni, sarà devoluto in beneficenza per finanziare studi e strutture. Oltretutto, l’occasione è anche quella di vivere una serata di divertimento, unendo sport e spettacolo per una iniziativa benefica e solidale.

L‘evento