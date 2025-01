Costacurta: “Europa League? Lazio e Roma hanno una grande possibilità. Possono sognare…”

In questa settimana sono tornate le competizioni europee, la Lazio sarà impegnata domani con la Real Sociedad e giovedì prossimo in casa del Braga. Con la sconfitta di oggi dell’Athletic Bilbao, i biancocelesti continuano a sperare per il primo posto in classifica che vorrebbe dire tanto. Baroni è sicuramente il principale artefice di questo percorso, ha saputo coinvolgere l’intera rosa e non si sono mai viste grandi differenze in termini di prestazioni in campo. Ai microfoni di Sky, Alessandro Costacurta ha espresso il suo pensiero sul percorso delle due romane in Europa League. Queste le sue dichiarazioni

Le parole di Costacurta sul percorso di Lazio e Roma in Europa League

Lazio e Roma hanno una grande possibilità, io credo che ci sia veramente la possibilità di fare strada guardando anche le altre, guardando anche la loro condizione attuale. Secondo me possono sognare perché sono due squadre che in questo momento hanno migliorato tantissimo le loro performance. Io credo che guardando anche questa classifica si possa evincere che potrebbero fare anche molta strada.



Il commento sui possibili tabelloni