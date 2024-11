Cardone: "Ecco quanto resterà fermo Tavares, si tratta di…"

La pausa per le Nazionali in casa Lazio se da un lato ha messo in luce le doti di Rovella e Guendouzi, dall'altro ha creato più di qualche pensiero a mister Baroni e ai tifosi biancocelesti soprattutto in merito alle condizioni di Boulaye Dia e Nuno Tavares.

Dia e Tavares a Villa Mafalda

Questa mattina i due calciatori biancocelesti si sono recati puntuali presso la clinica Villa Mafalda per tutti gli accertamenti del caso e all'uscita si erano detti positivi per il rientro in campo al più presto. Se per quanto riguarda Dia non dovrebbe essere nulla con l'attaccante pronto al rientro già domenica, la situazione non sembra identica per Nuno Tavares.

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei facendo il punto delle condizioni del terzino portoghese.

