Cardone: "Man piace. Tchaouna vuole il PSV. Ora la precedenza va sulle uscite"

Con la sessione di mercato estiva ancora in fase di decollo, la Lazio inizia a sondare le prime strategie in attesa dell'inizio ufficiale del calciomercato. Il ritorno di Maurizio Sarri porta con sé anche la necessità di lavorare con una rosa adatta al suo gioco, il che prevede delle operazioni in uscita: sia per gli innesti che hanno disatteso le aspettative richieste, che per coloro che hanno la volontà di partire per nuove destinazioni.

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica ha fatto il punto sulle uscite, riguardanti soprattutto quella di Loum Tchaouna che dopo solo un anno in biancoceleste sembrerebbe vicino all'addio già nei prossimi mesi.

Cardone a Radiosei

Man piace, mi è stato confermato. Ora la precedenza va alle uscite. Cataldi non verrà riscattato, tornerà alla Lazio. E’ un regista in più per Sarri. Tchaouna vuole il PSV, ha la testa ad Eindhoven già da gennaio. Vero l’interesse del Burnley, anche se fino a questo momento si è parlato solo di prestiti con diritto di riscatto. Man-Cancellieri potrebbe essere un incastro di mercato, anche se lì a Parma ancora devono definire il prossimo tecnico. Dipende molto da questo.

Continua il giornalista de La Repubblica