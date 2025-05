Il saluto di Pedro sotto la Curva Nord, un indizio di addio?

A pochi minuti dal fischio d'inizio per l'ultima giornata di Serie A tra Lazio e Lecce, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma l'attaccante spagnolo Pedro è andato sotto la Curva Nord a salutare tutti i tifosi biancoceleste.

Il gesto di Pedro

Il gesto di Pedro, insieme alla sua famiglia, sotto la Curva e Distinti Nord lascia spiazzati e interdetti gli stessi tifosi biancocelesti. Il 37enne saluterà in estate il club capitolino? Questa è la domanda che si sono posti gli stessi supporters laziali.

Un saluto di addio?

Dopo una stagione straordinaria per il classe 1987, in cui ha siglato 14 goal, e fornito 5 assist, il saluto sotto la Curva fa pensare ad un indizio sulla sua permanenza alla Lazio. Stando alle ultime dichiarazioni dello stesso calciatore, il numero 9 biancazzurro aveva intenzione di restare un altro anno in casa biancoceleste.