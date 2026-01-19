Lazio-Como, Provedel: “Sconfitta brutta. Mercato? Dobbiamo pensare solo al campo”
Il commento del portiere biancoceleste ai microfoni di Dazn
La Lazio cade e si fa male contro un Como bellissimo da vedere: sconfitta netta per i biancocelesti che vedono allontanarsi le speranze per un posto in Europa. Al termine del match, Ivan Provedel ha parlato così della partita.
Lazio-Como, le parole di Provedel ai microfoni di Dazn
Sconfitta brutta, a parte qualche minuto dopo il rigore, dove c’è stata un po’ una scossa, poi non siamo riusciti a incidere sulla gara, hanno fatto praticamente tutto loro. È un peccato. Colloquio con i tifosi? Penso sia normale che l’ambiente sia deluso, per la classifica e per la partita di oggi. Sono rammaricato per questo. Bisogna lavorare, lavorare forte, sicuramente fare molto meglio e prendere più punti possibili. Morale dello spogliatoio? Dopo una partita come oggi, se guardi la partita e la classifica, puoi pensare che ci sia poco da fare. In realtà non è così, dobbiamo pensare giorno per giorno a far bene, a crescere, a vincere. Poi a fine anno si tireranno le somme. Dobbiamo far meglio, stare con la testa alta, credo che sia l’unico modo per ottenere qualcosa.
Il mercato
Noi siamo professionisti, dobbiamo pensare solo al campo, a fare bene il nostro lavoro. Quello che riguarda il mercato non ci deve competere. Dobbiamo fare meglio, molto meglio.