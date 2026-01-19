Lazio-Como, Provedel: “Sconfitta brutta. Mercato? Dobbiamo pensare solo al campo”

La Lazio cade e si fa male contro un Como bellissimo da vedere: sconfitta netta per i biancocelesti che vedono allontanarsi le speranze per un posto in Europa. Al termine del match, Ivan Provedel ha parlato così della partita.

Sconfitta brutta, a parte qualche minuto dopo il rigore, dove c’è stata un po’ una scossa, poi non siamo riusciti a incidere sulla gara, hanno fatto praticamente tutto loro. È un peccato. Colloquio con i tifosi? Penso sia normale che l’ambiente sia deluso, per la classifica e per la partita di oggi. Sono rammaricato per questo. Bisogna lavorare, lavorare forte, sicuramente fare molto meglio e prendere più punti possibili. Morale dello spogliatoio? Dopo una partita come oggi, se guardi la partita e la classifica, puoi pensare che ci sia poco da fare. In realtà non è così, dobbiamo pensare giorno per giorno a far bene, a crescere, a vincere. Poi a fine anno si tireranno le somme. Dobbiamo far meglio, stare con la testa alta, credo che sia l’unico modo per ottenere qualcosa.