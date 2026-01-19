Lazio-Como, Provedel: "Nessuno merita un atteggiamento e prestazione del genere "
Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la gara contro il Como, che è terminata con la sconfitta delle aquile.
Le dichiarazioni di Provedel a Lazio Style Channel
La sconfitta contro il Como
Non c’è niente da salvare, mi voglio salvare la partita per avere una motivazione in più ancora, per essere consapevoli che bisogna lavorare forti, dobbiamo fare meglio. L’equilibrio dobbiamo averlo dentro, dobbiamo migliorarci, ci vuole grande spirito, attaccamento e umiltà, solo così possiamo migliorare.
Il momento della Lazio
Non so come spiegarmi questo momento, nessuno merita un atteggiamento e prestazione del genere aldilà del predominio di possesso. Dobbiamo solo pensare a migliorarci ed essere determinanti negli ultimi metri.
La gara contro il Lecce
Che sia una partita difficile si è sempre saputo, loro hanno il loro campionato. Dobbiamo pensare partita dopo partita, alla fine tireremo le somme.