Lazio-Como, Provedel: "Nessuno merita un atteggiamento e prestazione del genere "

Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la gara contro il Como, che è terminata con la sconfitta delle aquile.

Non c’è niente da salvare, mi voglio salvare la partita per avere una motivazione in più ancora, per essere consapevoli che bisogna lavorare forti, dobbiamo fare meglio. L’equilibrio dobbiamo averlo dentro, dobbiamo migliorarci, ci vuole grande spirito, attaccamento e umiltà, solo così possiamo migliorare.

Non so come spiegarmi questo momento, nessuno merita un atteggiamento e prestazione del genere aldilà del predominio di possesso. Dobbiamo solo pensare a migliorarci ed essere determinanti negli ultimi metri.

Che sia una partita difficile si è sempre saputo, loro hanno il loro campionato. Dobbiamo pensare partita dopo partita, alla fine tireremo le somme.