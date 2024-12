Napoli-Lazio, Flavio e Francesco nei pensieri della squadra: il gesto nello spogliatoio

Ieri, durante il caloroso saluto dei tifosi della Lazio alla squadra in partenza per Napoli dalla stazione Termini, un gruppo di sostenitori biancocelesti ha consegnato al tecnico Baroni uno striscione dedicato a Flavio e Francesco. I due gemelli, grandi tifosi della Lazio, sono tragicamente scomparsi a causa di una malattia neurodegenerativa. La loro perdita ha profondamente commosso l’intero ambiente laziale, spingendo i tifosi a inviare un messaggio speciale al mister e alla squadra: "Vincete per loro".

Foto Proietto

Il gesto di Baroni

Baroni ha accolto il gesto con grande sensibilità, portando lo striscione a Napoli e appendendolo negli spogliatoi. Questo atto simbolico ha consolidato il legame tra la squadra e la memoria di Flavio e Francesco, rappresentando un momento di intensa condivisione e ispirazione. Un atto toccante, destinato a motivare profondamente i giocatori, uniti dal comune obiettivo di onorare i due giovani tifosi con una prestazione piena di cuore e dedizione sul campo.

Di seguito l'immagine postata dalla Lazio