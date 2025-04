Tchaouna e una bocciatura vicina: Baroni non può più sbagliare le scelte

Sotto a chi tocca! Adesso è il momento cruciale della stagione. La Lazio, come le altre, dovranno affrontare cinque finali. Una manciata di match che decideranno tanto del futuro di una società e del rispettivo progetto da scrivere.

L'allenatore biancoceleste, Marco Baroni, ha sempre dato massima fiducia ad ogni pedina della sua rosa ed ha saputo aspettare tutti, anche giocatori che si stanno rivelando importanti come Gustav Isaksen. Altri giocatori, nonostante attesa e pazienza, non stanno rispondendo alle iniezioni di fiducia offerte da Baroni. Uno su tutti è Tchaouna.

La bocciatura in Genoa-Lazio

Impossibile che sia passata inosservata la bocciatura arrivata per Tchaouna. L'esterno francese infatti è stato tagliato fuori da mister Baroni. Nella partita del Marassi era assente Isaksen e nel corso della stagione il suo sostituto naturale è stato sempre Tchaouna, stavolta no. Non solo questo, l'aggravante di questa situazione è stata la scelta che è ricaduta nel ruolo di ala destra, ovvero un “fuoriruolo” come Marusic. Il pensiero del tifoso laziale è stato comune: Tchaouna sembra aver esaurito ogni chance a dispozione, troppi flop nel corso della stagione e una fiducia messa in stand by da parte dello staff biancoceleste.

I numeri di Tchaouna in questa stagione

Anche le statistiche non sorridono al giovane centrocampista francese. I numeri sono scarni, Tchaouna infatti sembra aver chiuso la stagione con un voto insufficiente, dopotutto la matematica parla. Le presenze in campionato sono 23, una sola la rete, zero gli assist. In Europa League anche stesso trend: 11 partite, un gol ed un assist al taccuino.