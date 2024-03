Bayern Monaco - Lazio, probabili formazioni | Tuchel sceglie Kane e Tel, ancora dubbi su Sané

Tuchel sembra aver sciolto le riserve - almeno così si vocifera in Germania - delineando quasi ogni dubbio legato alla formazione titolare che scenderà in campo nel match di ritorno di Champions League contro la Lazio.

La difesa bavarese, in confronto a quella schierata all'andata, sarà notevolmente rimaneggiata. Unica certezza è Kim, per il resto Tuchel dovrà rimescolare le proprie carte. Mancherà sicuramente Upamecano, per via dell'espulsione rimediata nella partita di andata, al suo posto dovrebbe giocare De Ligt. Un'altra differenza certa sarà sull'out di destra: dato l'infortunio di Mazraoui - come già operato da Tuchel contro il Friburgo in campionato - Kimmich ricoprirà il ruolo di terzino destro. Infine, a sinistra dovrebbe tornare Alphonso Davies, attualmente in vantaggio su Guerreiro.

In mediana confermato Goretzka, affiancato da Pavlovic - per sostituire Kimmich - come nell'ultima partita di Bundes. Dietro la punta, invece, Tuchel svela l'arcano decidendo di puntare sul giovane Tel. L'inglese, classe 05, è reduce da una prestazione monstre contro il Friburgo, culminata con un gol da mani nei capelli: difficilissimo stop al limite dell'area - data la marcatura stretta dell'avversario - e tiro secco sul secondo palo, il tutto con solo il 2% di possibilità di andare a segno! Mentre, a sinistra, è certa la presenza di Jamal Musiala, a destra, Sané è ancora in dubbio. Il tedesco ha completamente recuperato dal fastidio che aveva evidenziato in settimana, tuttavia è probabile che Tuchel decida di non rischiarlo, preferendogli Müller. Sané rimane comunque una pedina importante, magari da inserire in caso di necessità a partita in corso. Nel ruolo di attaccante centrale, come di consueto, giocherà Harry Kane.

Il Bayern Monaco è, senza ombra di dubbio, carico per affrontare la sfida contro la Lazio. Nonostante le varie mancanze, l'obiettivo è comune, come dimostrato dagli stessi membri del club: primo su tutti Müller. Per la Lazio non sarà semplice, soprattutto per il clima che si respirerà allo stadio, ma l'occasione creatasi è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.