Il 2025 della Lazio: un anno complicato tra cambiamenti e numeri

Il 2025 della Lazio è ormai ai titoli di coda. Un anno tutt’altro che semplice per i biancocelesti, segnato da passaggi delicati e scelte obbligate: la mancata qualificazione alle competizioni europee, il cambio in panchina e lo shock legato al blocco del mercato hanno inciso profondamente sul percorso della squadra.

Come sempre accade quando si chiude un capitolo, è tempo di bilanci. Tra alti e bassi, la Lazio ha provato a rimanere competitiva in un contesto tutt’altro che favorevole, affrontando tre competizioni ufficiali e vivendo una stagione di transizione.

Nel corso dell’anno solare 2025 la Lazio ha disputato complessivamente 45 partite ufficiali, suddivise tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il bilancio racconta di 17 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte, numeri che restituiscono l’immagine di una squadra spesso competitiva ma non sempre capace di trovare continuità. I biancocelesti hanno messo a segno 56 gol, subendone 44, mentre in campionato il bottino complessivo è stato di 54 punti. A livello individuale, il miglior marcatore della stagione è stato Mattia Zaccagni, che ha chiuso l’anno con 8 reti, confermandosi uno dei riferimenti offensivi della squadra.

Numeri che raccontano un’annata di equilibrio fragile, con più di qualche rimpianto ma anche con la consapevolezza che il nuovo corso dovrà necessariamente ripartire da basi più solide. Il 2026 è alle porte e, in casa Lazio, l’obiettivo è voltare pagina.