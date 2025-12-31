Simonelli, Gravina e Salt Ba: il video virale sui social

Il presidente della Lega serie A insieme a quello della FIGC a cena a Dubai

Un inaspettato video sta spopolando sui social. I protagonisti? Il presidente della Lega serie A, Ezio Maria Simonelli insieme al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, entrambi a cena dal famoso chef turco Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Ba. Una serata con i capi del nostro calcio a cena insieme in cui si complimentano con Gökçe, personaggio diventato famosissimo per la preparazione e la stagionatura della carne e per il gesto nell'aggiunta del sale che lo ha reso virale da qualche anno a questa parte.

Il video

Le parole di Simonelli

Buon messaggio è che l'Italia va campione del mondo. Questo è qualcosa di cui siamo veramente orgogliosi per tutti e che volevamo che accadesse.

