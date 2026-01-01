Da Samardzic a Loftus-Cheek: il rendimento in stagione

Già a giugno, quando ancora non sapeva del blocco del mercato, Maurizio Sarri nella zona mista del suo clinic organizzato a Castiglion Della Pescaia aveva palesato la necessità di un centrocampista per la sua Lazio. L'impossibilità di operare in estate non ha reso possibile tutto ciò, ma con il mercato libero in questa sessione invernale lo scenario potrebbe, o meglio dovrebbe, cambiare radicalmente. Tanti i nomi dei centrocampisti accostati alla Lazio in questo periodo tra potenziali sorprese a giocatori più navigati. Analizziamone l'andamento di alcuni.

Lazar Samardzic

Nato a Berlino, ma di nazionalità serba, il classe 2002 Lazar Samardzic è approdato la scorsa stagione all'Atalanta. Con la Dea sono 60 le partite a cui ha preso parte realizzando in totale 8 gol e 5 assist e muovendosi principalmente da trequartista. Soprattutto in Champions League ha un ottimo score, sommando la passata e l'attuale edizione ha infatti totalizzato tre gol e un assist in 12 partite, nello specifico quest'anno ha messo la sua firma ben due volte in quattro presenze. A Bergamo tuttavia, soprattutto in questa stagione, non sta trovando grande spazio ritagliandosi spezzoni di gara per lo più a partita in corso scendendo in campo da titolare solamente nel 31% delle partite. Per questi motivi è uno dei nomi caldi di questo mercato invernale con Lazio e Fiorentina, su tutte, che hanno messo nel mirino il calciatore serbo.

Lazar Samardzic - Via onefootball (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Loftus-Cheek

Inglese, classe 1996, gioca nel Milan dalla stagione 2023/24 quando furono i rossoneri a strapparlo proprio alla Lazio in estate. Maurizio Sarri lo conosce bene, la miglior stagione di Loftus-Cheek è arrivata proprio con il Comandante sulla panchina del Chelsea. Era l'annata 2018-19 conclusasi con la vittoria dell'Europa League da parte dei Blues: Loftus-Cheek giocò 35 partite quell'anno tra Europa e Premier League collezionando la doppia cifra con 10 gol e 5 assist. In questa stagione il centrocampista milanista è sceso in campo per ben 14 volte segnando un gol e servendo un assist, con Allegri che nelle ultime tre gare lo ha sempre schierato da titolare.

Loftus-Cheek è un nome forte per la Lazio in questo calciomercato visto il rapporto e i trascorsi con Sarri, ma resta il nodo ingaggio, troppo alto per le casse di Lotito.