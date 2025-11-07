Rivoluzione in corso in casa Lazio: cinque giocatori verso l’addio a gennaio

Alcuni giocatori ai margini

A un anno di distanza, la Lazio è una squadra completamente diversa. L’addio di Baroni e il ritorno di Maurizio Sarri hanno ridisegnato equilibri e gerarchie, lasciando ai margini diversi protagonisti della passata stagione.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sono cinque i giocatori in bilico e che la società spera di cedere a gennaio per provare a sbloccare il mercato in entrata: Mandas, Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru e Noslin. Tutti hanno perso centralità nel progetto tecnico, e per motivi diversi sembrano destinati a cambiare aria.

Le situazioni: da Mandas a Noslin, chi parte e perché

Belahyane, arrivato nel mercato invernale, non ha convinto Sarri nel ruolo di mezz’ala: le ultime quattro partite le ha vissute tutte in panchina, nonostante l’emergenza in mediana.

Dele-Bashiru, titolare nelle prime giornate, è finito fuori lista dopo l’infortunio nel derby. Il nigeriano, reduce da una stagione da 29 presenze e 5 gol con Baroni, spera ora di rientrare in tempo per la Coppa d’Africa.

Mandas, protagonista lo scorso anno tra i pali, ha perso il posto con il ritorno da titolare di Provedel. La sua cessione garantirà una plusvalenza sicura, visto che era stato acquistato dall’Ofi Creta per appena un milione di euro.

Situazione diversa per Tavares, che resta uno dei più utilizzati (464 minuti giocati) ma ben lontano dai numeri dello scorso anno: 8 assist in 10 gare. La sua eventuale cessione coinvolgerebbe anche l’Arsenal, che detiene il 35% sulla rivendita.

Infine, Noslin, rimasto un oggetto misterioso, mai realmente incisivo e sempre più ai margini del progetto tecnico.

A gennaio, la Lazio punta a fare spazio e liquidità per rilanciarsi sul mercato e permettere a Sarri di intervenire dove serve di più.