Lazio, oggi il ritorno di Sarri a Formello dopo un anno e mezzo: programmazione e mercato

Sarri tornerà proprio oggi a Formello, 15 mesi dopo l’addio prematuro, deciso dopo il k.o. interno contro l’Udinese a metà marzo del 2024. Nella mattinata di oggi, il Comandante farà ritorno nel centro sportivo di cui si era innamorato a prima vista nel giugno del 2021. Assieme a lui arriverà anche un nutrito staff, dal vice Ianni, al collaboratore Pasqui, i preparatori atletici Losi e Ranzato e quelli dei portieri Nencini e Viotti. Ancora vacante resta il loro ruolo di match analyst per il quale si sta portando di riportare a Roma Enrico Allavena.

Il ritorno a Formello: il blitz

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, salvo imprevisti, sarà proprio il Presidente Lotito ad accogliere nuovamente Sarri, a distanza di quattro anni dalla prima volta, a Formello, cercando di far ripartire un ciclo positivo, fatto di entusiasmo, identità e ambizione. Proprio oggi, è in programma un blitz rapido tra società e mister per poi riprendere possesso dell’ufficio e pianificare il mercato. Sul tavolo anche la data della nuova presentazione alla stampa, l’ultima parola al mister. Dopodiché, le visite mediche e i test fisici scatteranno solo il 10 luglio, con il raduno in programma dal 14.

