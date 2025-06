Lazio, continuano i saluti per Baroni: il messaggio social di Pellegrini

Oramai si è consumato l’addio fra la Lazio e mister Baroni: dopo la mancata qualificazione in Europa, niente ha fatto pensare ad una probabile continuazione fra le due parti, ma tutto sembra già essersi sistemato. La Lazio ha già trovato un validissimo sostituto, riuscendo a riportare sulla panchina biancoceleste mister Sarri, per la seconda volta, dopo un anno e mezzo dalle sue improvvise dimissioni. Anche però le sembra aver trovato la strada giusta con il Torino, ieri è stato trovato l’accordo e a breve verrà ufficializzata la notizia.

Il saluto di Pellegrini

È stata una stagione di alti e bassi per il terzino Luca Pellegrini che, proprio alla fine, è riuscito a dimostrare le sue qualità e a contribuire ai risultati della squadra. Nonostante un periodo dell’anno in cui il calciatore è stato messo fuori rosa proprio da mister Baroni, niente fa pensare ad eventuali attriti fra i due, come dallo stesso mister confermato più volte, ma come evidenzia anche il saluto di Pellegrini al suo ormai ex allenatore. Il calciatore dedica poche, ma sentite parole all’allenatore toscano sulle storie del suo profilo Instagram: “In bocca al lupo per tutto mister!”. Proprio a proposito di Pellegrini, adesso, con il ritorno di Sarri, bisognerà capire quale sarà il suo futuro, incerto già da gennaio, considerando l’interessamento sempre concreto del Como.

La foto del messaggio per Baroni