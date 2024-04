PAGELLE - Reparto offensivo notte fonda. Vecino e Kamada ultimi baluardi ma non basta

Le pagelle di Roma-Lazio, 31° giornata di Serie A TIM



Mandas 5,5 - Sul colpo di testa di Mancini poteva poco niente considerando che il tiro fosse molto potente. Rischia più di qualche volta sul pressing avversario.

Gila 5,5 - Molto peggio rispetto alle ultime uscite. Primo tempo molto in confusione, l’emozione ha fatto la sua parte. Nel secondo tempo leggermente meglio ma non sufficiente. Rischia l’auto gol con una deliziano suicida all’interno della propria area, propiziando poi l’angolo sul quale segna la Roma.

Romagnoli 5 - Si perde Mancini in occasione del primo gol della Roma. Nel complesso sembra che da quando si è passati alla difesa 3 sia tra i difensori quello più in difficoltà: qualche anticipo riuscito ma non sembra trovarsi a suo agio in questo nuovo scacchiere tattico, con troppi errori in fase di possesso.

Dal 46‘ Patric 5,5 - il mismatch con Lukaku è importante, fa quello che può.

Casale 5 - il difensore ex Verona sembra ancora un lontano parente di quello che ci ha fatto vedere l’anno scorso. Attualmente non trasmette sicurezza

Marusic 5 - Praticamente invisibile nel primo tempo e anzi un po’ impacciato su El Shaarawy, nel secondo tempo si fa vivo ma una prova anonima per il montenegrino.

Dal 80’ Pellegrini 5 - Sarebbe stato senza voto ma sbaglia tutto. Entra comunque in una fase confusionaria del match ma lui ci mette del suo per renderla ancora più confusionaria

Vecino 6 - Uno dei più pimpanti nel primo tempo. Uno dei pochi a metterci la garra tanto da prendersi il cartellino per troppa foga agonistica, poi cala nel secondo tempo e viene sostituito.

Dal 70’ Luis Alberto 5 - impalpabile. Il suo ingresso in campo non si nota.

Guendouzi 5,5 - fino all’ultimo ci mette del suo per provare a pareggiare la partita. Forse uno dei migliori, cade nelle provocazioni dei giallorossi e fa perdere tempo prezioso.

Felipe Anderson 5 - nel primo tempo qualche guizzo interessante, poi cala. Mezzo voto in meno per la punizione battuta nel finale, l’evento che forse è il simbolo di questa Lazio e di questa stagione

Kamada 6 - paradossalmente uno dei migliori. La cura Tudor si vede, aveva anche segnato ma il fuorigioco smorza l’esultanza del giapponese. Sempre vivo al centro della manovra anche se ci si aspetta di più, lo spunto vincente. 6 di incoraggiamento.

Isaksen 5 - Ancora troppo acerbo. Gli viene concesso di partire titolare ma non ripaga la fiducia venendo sostituito alla fine del primo tempo. Quasi sempre anticipato dai difensori della Roma senza mai dare la sensazione di poter incidere.

Dal 46’ Pedro 5 - entra nervoso e non punge. Replica la prova del danese del primo tempo

Immobile 5 - Spreca una grandissima occasione dopo 7 minuti spedendo il pallone a lato di Svilar. Per il resto tanto sacrificio ma praticamente nessun pallone giocabile per il capitano biancoceleste. 45 minuti per lui ma ennesima prova insufficiente in stagione.

Dal 46’ Castellanos 5,5 - riesce a fare il primo tiro in porta della Lazio al 57’. Per il resto una prova opaca, anche se si vede che al momento ha qualcosa in più rispetto al suo collega di reparto

La pagella di Tudor

All. Tudor 5,5 - Fa 3 cambi al rientro dagli spogliatoi ma non basta per rivitalizzare la squadra. Si vede che ci tiene e fa di tutto per riprendere la partita, ci crede di più degli stessi giocatori in campo. Primo derby per lui e prima sconfitta. Non gli si possono dare troppe colpe se non il cambio di Luis Alberto che poteva essere fatto con leggero anticipo ma, vedendo come è entrato lo spagnolo, forse va bene così.