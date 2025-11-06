Petrucci (Sky): "Romagnoli? Ecco come sta. Mercato basato sugli incastri, si valuteranno..."
Le parole ai microfoni di Radio Laziale del giornalista Matteo Petrucci di Sky
Sono ancora numerosi gli indisponibili in casa Lazio, una situazione complessa con cui mister Sarri è costretto a misurarsi quotidianamente. L'ennesimo stop è arrivato nell'ultima sfida di campionato contro il Cagliari e che ha riguardato Alessio Romagnoli, uscito a gara in corso, ma per via precauzionale - come ha confermato lo stesso tecnico a fine partita. Mentre il prossimo match contro l'Inter è ormai alle porte - in programma domenica 9 novembre alle ore 20:45 a San Siro - si avvicina anche la prossima sosta per gli impegni della nazionali. Pausa che permetterà a Sarri di recuperare qualche giocatore.
A commentare la situazione attorno agli infortunati biancocelesti è stato il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.
Petrucci a Radio Laziale sui possibili rientri
Tra oggi e domani sarà valutato ma credo non sarà rischiato. Fortunatamente Romagnoli si è fermato in tempo e non dovrebbero esserci lesioni ma solo una contrattura. Torneranno in tanti dopo la sosta, ma non tutti. Mi aspetto di rivedere Castellanos, Romagnoli e Tavares. Per Cancellieri ci vorrà più tempo, probabilmente non sarà disponibile per il Lecce subito dopo la sosta, vedremo per la gara successiva. Rovella da programma tornerà a disposizione dopo la sosta, saranno fatti nuovi esami durante la sosta e si capirà.
Il giornalista di Sky sul mercato
Per il mercato si valuteranno le priorità e le possibilità economiche, sarà un mercato basato sugli incastri e per Sarri il problema non è il centravanti. Basic sta facendo bene e Vecino sta tornando a pieno regime, Sarri comunque se potesse un centrocampista con più goal lo prenderebbe.