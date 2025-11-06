Petrucci (Sky): "Romagnoli? Ecco come sta. Mercato basato sugli incastri, si valuteranno..."

Sono ancora numerosi gli indisponibili in casa Lazio, una situazione complessa con cui mister Sarri è costretto a misurarsi quotidianamente. L'ennesimo stop è arrivato nell'ultima sfida di campionato contro il Cagliari e che ha riguardato Alessio Romagnoli, uscito a gara in corso, ma per via precauzionale - come ha confermato lo stesso tecnico a fine partita. Mentre il prossimo match contro l'Inter è ormai alle porte - in programma domenica 9 novembre alle ore 20:45 a San Siro - si avvicina anche la prossima sosta per gli impegni della nazionali. Pausa che permetterà a Sarri di recuperare qualche giocatore.

A commentare la situazione attorno agli infortunati biancocelesti è stato il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

Petrucci a Radio Laziale sui possibili rientri

Tra oggi e domani sarà valutato ma credo non sarà rischiato. Fortunatamente Romagnoli si è fermato in tempo e non dovrebbero esserci lesioni ma solo una contrattura. Torneranno in tanti dopo la sosta, ma non tutti. Mi aspetto di rivedere Castellanos, Romagnoli e Tavares. Per Cancellieri ci vorrà più tempo, probabilmente non sarà disponibile per il Lecce subito dopo la sosta, vedremo per la gara successiva. Rovella da programma tornerà a disposizione dopo la sosta, saranno fatti nuovi esami durante la sosta e si capirà.

