Yamal show: doppio assist e passaporto smarrito dopo Spagna–Turchia

Yamal protagonista in campo con la Spagna

Una notte che Lamine Yamal ricorderà a lungo: la Spagna ha travolto la Turchia con un netto 6-0 e il classe 2006 ha brillato con due assist decisivi. Un successo convincente che sembrava chiudere la serata in maniera perfetta, ma il giovane talento si è ritrovato presto a vivere una situazione imprevista e complicata.

Dopo aver raggiunto il pullman insieme ai compagni, Yamal ha scoperto di aver smarrito il passaporto. In un primo momento ha cercato freneticamente nelle tasche e nella valigia, senza successo. Poi, accompagnato da Ferran Torres, ha fatto ritorno negli spogliatoi per un ultimo tentativo di ritrovarlo, ma anche questa volta senza alcun risultato.

Il mistero del passaporto di Yamal in Turchia

Tutti gli sforzi sono stati inutili e il giovane attaccante ha lasciato lo stadio privo di documenti. Questo ha alimentato dubbi sul suo immediato rientro in patria: c’è chi ipotizza che non sia partito con il resto della squadra o che si trovi ancora in Turchia in attesa di risolvere la situazione burocratica.

Il fatto che fosse senza una documentazione valida all’estero ha sollevato il sospetto che Yamal possa essere stato trattenuto temporaneamente in territorio turco, con il rientro in Spagna ancora da definire. Al momento né la federazione spagnola né l’entourage del calciatore hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.