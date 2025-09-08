Roma, Ranieri svela tutto: "Dobbiamo vendere per il Fair Play"

Ranieri e il nuovo ruolo nella Roma: le prime parole da dirigente

Dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina della Roma nella scorsa stagione, Claudio Ranieri ha assunto la nuova funzione di senior advisor all’interno del club giallorosso. Per la prima volta, in veste di dirigente e non da tecnico, ha concesso un’intervista nella quale ha parlato di squadra, strategie di mercato e anche di Gasperini.

Fair Play, Dybala e Pellegrini: la posizione di Ranieri

Ranieri ha spiegato che la società dovrà inevitabilmente pensare a cessioni per rispettare le regole del Fair Play finanziario, senza nascondere la realtà. Ha poi chiarito la situazione legata a Sancho, a Pellegrini e a Dybala, affrontando i temi più caldi che riguardano i tifosi giallorossi.

Ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri ha detto: "

Per rientrare nei parametri del Fair Play finanziario siamo costretti a vendere. Gasperini? Ha avuto un approccio ottimo. Certo che c’era da vendere qualcuno, avremmo dovuto vendere un pezzo pregiato ed era difficile venderlo. Abbiamo inserito giovani nel nostro organico sperando che con il nostro allenatore vengano valorizzati”".

Poi continua