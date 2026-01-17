Muriqi on fire! Tripletta e vittoria con il Mallorca: i suoi numeri in Liga

Definire negativa l'esperienza di Muriqi alla Lazio sarebbe un eufemismo, ma l'attaccante kosovaro in Liga sembra aver trovato la sua dimensione.

Il Maiorca si aggrappa a Muriqi: tripletta e vittoria

Vedat Muriqi è stato il protagonista indiscusso della partita tra Mallorca e Athletic Bilbao terminata 3-2 in favore dei padroni di casa. “Il Pirata” grazie ai tre gol messi a segno (5', 42', 69') ha regalato il successo ai suoi e tre punti fondamentali per la classifica: il Mallorca attualmente è 14° a +3 sulla zona retrocessione.

14 gol in campionato per Muriqi

Muriqi, Mallorca - Via onefootball (Photo by Rafa Babot/Getty Images)

Grazie alla tripletta messa a segno oggi, Muriqi stacca Ferran Torres al terzo posto della classifica capocannoniere e si afferma al secondo posto con 14 marcature dietro solo a Kylian Mbappe con 19 reti. Con il Mallorca, il Pirata ha messo a referto 49 gol e 11 assist in 137 presenze complessive tra tutte le competizioni.