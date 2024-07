Pedullà: "Sondaggio del Fenerbahce per Isaksen, la Lazio…"

Si concluderà domani con l'ultimo allenamento all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo il ritiro pre-campionato della stagione 24/25 ad Auronzo di Cadore della Lazio. Si è conclusa anche poco fa la terza ed ultima amichevole prevista in questi dieci giorni di ritiro contro la Triestina (1-1). La squadra di Baroni tornerà a disputare un amichevole, sabato prossimo (27 luglio) alle 15.00 contro l'Hansa Rostock.

Continuano ovviamente in questi giorni anche le voci di mercato tanto in entrata (con Laurientè) quanto in uscita con la Lazio che deve piazzare, in prestito e non, più di qualche pezzo per alleggerire la rosa degli elementi non ritenuti congrui al progetto.

Sondaggio del Fenerbahce per Isaksen

Secondo quanto riportato poco fa dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Fenerbahce, che sta completando in queste ore il trasferimento di En Nesyri dal Siviglia, ha fatto un sondaggio anche per Gustav Isaksen; tuttavia la Lazio non avrebbe intenzione di cedere il danese classe 2001.

Peraltro Mister Baroni nella conferenza stampa post-Triestina e a conclusione del ritiro estivo ha proprio parlato di Gustav Isaksen, queste le sue parole:

Ho letto che è in uscita ma in verità per me è un giocatore importante e credo che questo possa essere il suo anno. A tutti serve tempo per capire il calcio ed integrarsi, per entrare in una determinata cultura del lavoro, ma ho visto un ragazzo partecipativo e quando c'è grande attenzione c'è anche grande margine di miglioramento.

Il tweet di Alfredo Pedullà