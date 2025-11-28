Caso Gigot, rebus per gennaio: la Lazio deve decidere il futuro del difensore francese

Tra mercato e infortuni: la Lazio valuta il futuro di Gigot

Tra il mercato di gennaio, la Coppa d’Africa e il continuo via vai dall’infermeria, la Lazio si trova davanti a diverse grane da risolvere. Una di queste riguarda Samuel Gigot, che da quando è arrivato non ha praticamente mai potuto lavorare con Maurizio Sarri. Il difensore francese, operato alla caviglia in estate, sta portando avanti un percorso di riabilitazione lento e complesso, come riportato dal Corriere dello Sport, proprio a causa della delicatezza dell’articolazione.

Cessione difficile e nodo lista: le opzioni della società

La volontà del club sarebbe quella di cederlo già a gennaio, ma dopo mesi di inattività trovare una soluzione non sarà semplice. Se non dovesse emergere un’opportunità concreta, Gigot resterà a Roma e verrà valutato da Sarri nella seconda parte di stagione. La Lazio, intanto, non vuole rischiare di perdere i 4,489 milioni investiti per il suo riscatto dal Marsiglia. A complicare il quadro c’è anche il tema della lista: il francese dovrebbe essere reinserito, ma al momento non ci sono slot disponibili.