Settimana di fuoco per la Lazio: tre sfide decisive tra Serie A e Coppa Italia

Tre partite in otto giorni: la Lazio davanti al crocevia della stagione

Per la squadra di Maurizio Sarri sta per iniziare una vera e propria settimana di fuoco. Prima il Milan in campionato, poi ancora i rossoneri in Coppa Italia e infine il Bologna: tre appuntamenti che valgono tantissimo, sia per la risalita in classifica sia per accedere ai quarti della competizione nazionale. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste dovrà gestire un calendario durissimo continuando a fare i conti con le assenze che pesano ormai da settimane.

Emergenza a centrocampo e turnover obbligato: le scelte di Sarri

Rovella e Cataldi non saranno disponibili, ma Sarri ritroverà Castellanos e potrà contare anche su Dele-Bashiru, reinserito in lista al posto di Hysaj. Di conseguenza sarà inevitabile un turnover ben calibrato: nella sfida di campionato contro il Milan dovrebbe toccare a Dia partire dal primo minuto, mentre in mediana agiranno Vecino, Guendouzi e Basic. In Coppa Italia, invece, i cambi possibili riguarderanno principalmente le fasce e l'attacco, dove è atteso il ritorno del Taty dal 1’.