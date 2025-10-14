Dall'estero: Gila è tenuto d'occhio da due squadre inglesi

Dall'estero sono sicuri: il difensore biancoceleste, Mario Gila, è tenuto d'occhio da ben due squadre inglesi, militanti in Premier League. I nomi che sono trapelati fanno riferimento a Chelsea e Brighton, dopo aver notato le qualità dello spagnolo.

Le indiscrezioni su Gila

Ecco quando riportato su X da Pete O'Rourke, giornalista sportivo inglese:

Chelsea e Brighton stanno tenendo d'occhio il difensore della Lazio Mario Gila. Il Brighton ha un interesse a lungo termine per Gila e ha cercato di ingaggiarlo nella finestra di mercato estiva, dopo che si è classificato in alto nella lista degli obiettivi difensivi in termini di statistiche. #CFC #bhafc #Lazio

