Il procuratore di Diego Gonzalez: "L'Atlas lo valuta ben 10 milioni di dollari"
Durante un programma TV paraguaiano, il procuratore di Diego Gonzalez ha parlato dei suoi dati di mercato.
Diego Gonzalez
Diego Gonzalez sembrerebbe essere stato apprezzato molto dalla sua attuale squadra, tanto da valutarlo ben 10 milioni di dollari. A riportarlo è il procuratore del calciatore biancoceleste, in prestito dalla Lazio all'Atlas.
La cifra di cui parla Lucas Domenech è molto alta, soprattutto se si pensa che si sta parlando di un ragazzo molto giovane, classe 2003.
Ecco le parole di Domenech.
Le parole del procuratore
Atlas lo ha quotato sopra i 10 milioni di dollari. Per meno di questo, non intrattengono nessuno.