Lazio in partenza: Baroni perde un difensore per l'Atalanta

Poco meno di 24 ore e la Lazio scenderà in campo nel match che sa di scontro diretto per l'Europa contro l'Atalanta di Gasperini. Il problema indisponibili non molla gli uomini di Baroni. Pochi minuti fa la notizia di un titolare che non è partito per Bergamo e che sarà out per la sfida di domani alle 18.00.

A dare forfait all'ultimo minuto è stato Alessio Romagnoli. Nell'ultimo periodo il difensore è diventato il punto di riferimento della retroguardia con prestazioni importanti e tanti gol segnati che hanno spesso salvato la Lazio da una cattiva sorte, su tutte la rete del pareggio arrivata nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen.

Romagnoli out ma ci sono due nomi importanti

La brutta notizia è stata quella della perdita di Romagnoli in difesa. La squadra e Baroni dovranno rinunciare al numero 13 biancoceleste a causa di un attacco influenzale che lo ha bloccato a Roma.

I biancocelesti però possono sorridere per il ritorno del Taty Castellanos. La punta argentina è partita per Bergamo e può definirsi recuperato, anche se la sua condizione richiederà la massima prudenza visto il periodo decisivo e delicato della Lazio. Un altro nome recuperato al 100% e che è partito per il match di domani contro l'Atalanta, è quello dell'olandase Tijjani Noslin.

Noslin e Castellanos contro l'Atalanta

Nel caso dell'attaccante argentino, come già detto, lo staff medico e la società hanno espresso la massima prudenza per evitare ogni tipo di ricaduta muscolare. Problema in cui la Lazio è già incappata pur di vedere il Taty in campo nel ritorno europeo contro il Viktoria Plzen. Quel match costò un altro infortunio a Castellanos. Domani a Bergamo l'ipotesi è vederlo solo per una ventina di minuti in campo, piccolo esame propedeutico per mettere minuti nelle gambe e farlo tornare a trovare confidenza col campo.

Per quanto riguarda invece l'attaccante olandese, Baroni sta valutando se schierarlo dal primo punto come centravanti di riferimento. L'ipotesi c'è e Noslin con il Torino ha mostrato uno spirito diverso dalle precedenti uscite deludenti. L'attaccante maglia numero 14 infatti è stato anche incisivo in avanti concludendo un paio di volte verso la porta rendendosi pericoloso.