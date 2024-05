FORMELLO - Tudor cambia poco: dentro Hysaj e Castellanos, fuori Felipe Anderson

Ultimo allenamento della stagione a Formello per la Lazio che domani sera chiuderà il campionato contro il Sassuolo. Igor Tudor può contare su tutto l’organico a disposizione ad eccezion fatta di Patric e i lungodegenti Sepe e Andre Anderson. Serve un punto per ottenere la matematica qualificazione alla prossima Europa League contro la formazione di Davide Ballardini già retrocessa. Il tecnico croato non si lascerà andare a sentimentalismi dettati dagli addii non concedendo a Felipe Anderson l’ultimo impegno in biancoceleste dal primo minuto. Torna Romagnoli al centro della difesa dopo il turno di squalifica prendendo il posto di Casale, fermato a sua volta dal giudice sportivo. Con l’ex Milan ci saranno Marusic e Gila a protezione di Provedel. Corsie laterali affidate a Hysaj e Pellegrini mentre al centro è stata confermata la coppia composta da Vecino e Rovella con una nuova panchina per Guendouzi. Nessun cambio rispetto a San Siro neanche sulla trequarti dove rimangono in panchina Felipe Anderson e Luis Alberto con Zaccagni e Kamada a muoversi alle spalle del Taty Castellanos.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Mandas, Renzetti, Coulibaly, Lazzari, Cataldi, Guendouzi, Isaksen, Luis Alberto, Pedro, Diego Gonzalez, Immobile.

Squalificati: Casale

Diffidati: Patric, Pedro, Romagnoli, Vecino

Indisponibili: Sepe, Patric, Andre Anderson

SASSUOLO (3-5-2): Cragno; Ferrari, Kumbulla, Viti; Toljan, Lipani, Obiang, Thorstvedt, Doig; Laurientè, Pinamonti. All.: Davide Ballardini

A disposizione: Pegolo, Consigli, Missori, Pedersen, Ruan Tressoldi, Boloca, Ceide, Racic, Mulattieri, Defrel

Squalificati: Matheus Henrique

Diffidati: Ferrari, Pedersen, Pinamonti

Indisponibili: Berardi, Castillejo, Erlic

ARBITRO

Paride Tremolada della sezione di Monza

Assistenti: Del Giovane-Moro

IV uomo: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari

VAR: Matteo Gariglio

AVAR: Marco Serra